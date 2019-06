Bayern spielt um Europas Amateurfußball-Krone

Im Zweijahresrhytmus ermitteln Europas beste Amateurteams den Sieger des UEFA Regions Cup. Deutschland wird diesmal von einer bayerischen Auswahl vertreten, die sich im vergangenen Jahr in packenden Vorrundenspielen für die Endrunde der besten acht Teams qualifiziert hat.

Bayern ist auch gleichzeitig Gastgeber der Finalrunde. Gespielt wird vom 18. bis zum 26. Juni in Hankofen, Neustadt, Landshut, Kelheim und Burghausen. Burghausen ist Austragungsort des Finales am 26. Juni (18.30 Uhr). Erst zum zweiten Mal überhaupt steht eine deutsche Auswahl in der Finalrunde des Amateurvergleichs.

Gruppensieger ziehen direkt ins Finale ein

Gespielt wird in zwei Vierergruppen. Bayern trifft zunächst auf die Normandie (18. Juni, Kelheim, 18.45 Uhr), danach geht im Rahmen der "Fußballiade" in Landshut gegen die Westslowakei (20. Juni, 14.30 Uhr) und die türkische Auswahl, die durch Istanbul vertreten ist (23. Juni, 10.30 Uhr). In der zweiten Gruppe spielen die Teams Hradec Králové (Tschechien), Dolnośląski (Polen), Südregion-Chayka (Russland) und Castilla y León (Spanien). Die beiden Gruppensieger ziehen ins Finale ein.

Der UEFA Regions Cup wird seit 1998 im Zweijahresrhythmus ausgetragen. Aus jedem Mitgliedsverband nimmt jeweils eine Regionalauswahl teil. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schickt immer ein Team des Landesverbandes ins Turnier, dessen U18-Junioren-Auswahl im Jahr zuvor das Sichtungsturnier gewonnen hat. Das sind diesmal die Spieler aus Bayern.