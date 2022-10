Bayern-Sorgen: Torwart Neuer droht Ausfall in Champions League

Neuer fällt vermutlich aus

Anders bei Neuer, de Ligt und Gnabry. De Ligt wurde in Dortmund mit Adduktoren-Problem vorzeitig ausgewechselt, Gnabry leider unter einer Knie-Prellung. Der Münchner Torwart und Kapitän hat Schulter-Probleme, die ihn schon vor dem Dortmund-Spiel behindert hatten.

Nach Medieninformationen soll er in Pilsen geschont werden und gar nicht erst mitfliegen. Im Tor soll stattdessen Vertreter Sven Ulreich stehen, daneben zwei Nachwuchstorhüter mitreisen.

Der Verein gab zu den möglichen Ausfällen noch keine Stellungnahme ab. Coach Nagelsmann will sich in der Abschlusspressekonferenz in Pilsen am Abend (19.00 Uhr) zur Personalsituation äußern.