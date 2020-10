Bayern siegt deutlich 5:0 dank Lewandowski-Dreierpack

Bayern bleibt Leipzig im Nacken

Durch den Sieg bleibt der FC Bayern Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga. An der Spitze steht weiterhin - mit einem Punkt Vorsprung - RB Leipzig. Die Sachsen gewannen ihr Heimspiel gegen Hertha BSC 2:1. In den weiteren Nachmittagsspielen am Samstag trennten sich Union Berlin und Freiburg 1:1, Mönchengladbach gewann 3:2 in Mainz. Bereits am Freitagabend spielten Stuttgart und Köln 1:1.