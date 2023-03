"Bayern-Schreck" FC Augsburg: Mit Selbstbewusstsein nach München

Wie man den großen FC Bayern schlägt, das weiß man beim FC Augsburg mittlerweile ganz gut. Zwei der vergangenen drei Duelle konnten die Schwaben gewinnen. Und auch sonst tut sich der Rekordmeister für gewöhnlich schwer gegen den FCA. "Wir haben zweimal zu Hause sehr gut gegen die Bayern gespielt und zuletzt einige Punkte gesammelt. Das gibt ein gutes Gefühl", sagte Trainer Enrico Maaßen.

Nicht nur deshalb kann das Team vor Enrico Maaßen mit einer Menge Selbstvertrauen nach München reisen (FC Bayern - FC Augsburg | Samstag, 11.3., 15.30 Uhr | Livereportage zum Hören). Nach dem starken Start aus der Winterpause darf Augsburg zum ersten Mal in dieser Saison ein wenig durchatmen. Vier Siege holte man in den letzten sieben Spielen. Das Polster auf die Abstiegsränge beträgt komfortable acht Punkte.

Schlechte Auswärtsserie: Kein Sieg seit Anfang Oktober

Doch wenn der FCA diesen Vorsprung am Wochenende ausbauen möchte, muss er ein Muster durchbrechen, dass sich durch die aktuelle Punkte-Serie zieht: Alle vier Siege holte man im eigenen Stadion. Auswärts konnten die Augsburger zuletzt am 2. Oktober auf Schalke gewinnen.

Entscheidend ist im Kopf

Und auch ohne Auswärtsschwäche ist die Favoritenrolle für das Duell in München klar vergeben - auch mit der Doppelbelastung für den FC Bayern, der am Mittwoch in der Champions League ins Viertelfinale einziehen konnte: "Die Bayern haben rechtzeitig wechseln können und eine außergewöhnliche Bank. Sie haben Mané, Gnabry, Sané und Cancelo", sagte Maaßen. "Wir brauchen einen außergewöhnlichen Tag und Bayern einen nicht so guten."

Entscheidend für einen Sieg in München ist laut Maaßen, das was auf beiden Seiten im Kopf passiert. "Wir brauchen Intensität, Mut und müssen sehr leidensfähig sein. Wir haben gezeigt, dass wir sie schlagen können. Das ist auch bei Bayern im Kopf."