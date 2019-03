FC Bayern schießt sich den Liverpool-Frust weg

Bayern-Trainer Niko Kovac wechselte im Vergleich zum 1:3 gegen Liverpool auf fünf Positionen. Die unter der Woche gesperrten Joshua Kimmich und Thomas Müller rückten wieder in die Anfangsformation, auch Leon Goretzka, Jérôme Boateng und Kingsley Coman standen in der Startelf. Und ließ früh keine Zweifel aufkommen, wer den Platz der Münchner Arena an diesem Sonntagabend als Sieger verlassen würde.

Robert Lewandowski köpfte eine David-Alaba-Flanke schon nach drei Minuten vom Fünfmetereck zur Führung ins Netz. Mainz wehrte sich zumindest die erste halbe Stunde noch nach Kräften, dann konnten die Rheinläner dem Münchner Druck nichts mher entgegensetzen. James Rodriguez (34.) und Kingsley Coman (39.) erhöhten noch vor dem Seitenwechsel. Nach der Halbzeitpause war es James, der mit einem Doppelpack (51., 55.) auf 5:0 erhöhte. Der für Alaba eingewechselte Alphonso Davis schoss in der 70. Minute sein erstes Pflichtspieltor für die Bayern zum 6:0-Endstand. Der FSV Mainz verlor noch nie so hoch in seiner Bundesligageschichte.

Dortmund-Wolfsburg, Freiburg-Bayern

Der FC Bayern München ist acht Spieltage vor Saisonende weiter Tabellenführer, punktgleich mit Borussia Dortmund. Durch den Kantersieg haben die Münchner nun aber ein um sieben Treffer besseres Torkonto. Wegen der Länderspielpause findet der 27. Spieltag erst am 30. März statt. Dortmund empfängt zu Hause den VfL Wolfsburg, der FC Bayern spielt beim SC Freiburg.

Bayern München - FSV Mainz 05 6:0 (3:0)

Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba (59. Davies) - Thiago - Müller, James Rodríguez (73. Rafinha), Goretzka, Coman (66. F. Ribéry) - Lewandowski

FSV Mainz 05: Fl. Müller - Brosinski, Bell, Hack, Niakhaté - Onisiwo, Öztunali (75. Donati), Gbamin, Latza, Boetius (46. Kunde Malong) - Mateta (63. Martín)

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Lewandowski (3.), 2:0 James Rodríguez (33.), 3:0 Coman (39.), 4:0 James Rodríguez (51.), 5:0 James Rodríguez (55.), 6:0 Davies (70.)

Gelbe Karten: Süle (2) / - Beste Spieler: James Rodríguez, Coman / Fl. Müller