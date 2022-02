Bayern-Reaktion in Salzburg auf die Bochum-Klatsche gefordert

Kahn hat den Fußball-Profis des FC Bayern München nach dem blamablen 2:4 in Bochum ins Gewissen geredet und eine deutliche Reaktion in der Champions League gegen RB Salzburg gefordert. Jetzt gelte es, das Ergebnis "schnellstmöglich vergessen zu machen". Der Vorstandschef geht fest davon aus, "dass die Spieler wissen, dass eine erste Halbzeit wie in Bochum nicht akzeptabel ist".

Vorfreude auf "würdiges" Achtelfinale mit Zuschauern

Kahn erwartet, dass der Bundesliga-Tabellenführer in Salzburg (16.2.2022, 21.00 Uhr, Liveticker und Radio-Livereportage) wieder liefern wird. Trainer Julian Nagelsmann ist die Vorgabe klar: "Wir haben die Aufgabe mit der Gruppenphase, uns durchzusetzen". Er freut sich genauso wie Thomas Müller auf die wieder zugelassenen Zuschauer und die erwartete hitzige Stimmung im Stadion. Das werde "ein würdiger Abend für ein Champions-League-Achtelfinale". Passend dazu wolle der FC Bayern auftreten, versprach der Trainer.

Ehrenpräsident Hoeneß: "Salzburger zu 100 Prozent ernst nehmen"

Darauf hofft auch Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß: "Wenn es darauf ankam und es gegen starke Gegner geht, haben sie sich unglaublich zusammengerissen und sehr gut gespielt." Deshalb setzt er jetzt darauf, dass seine Bayern "die Salzburger zu 100 Prozent ernst nehmen, und dann denke ich, auch sehr gut spielen werden". Genau das hat Thomas Müller verstanden: "Wir wurden in der Ehre gekitzelt, aber zugleich daran erinnert, dass weniger als hundert Prozent nicht reichen".

Hoeneß fordert generell mehr Reibung

Für Hoeneß ist allerdings die offensichtliche Harmonie im Team von Trainer Julian Nagelsmann etwas zu viel des Guten. "Ich habe gehört, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr gut ist - vielleicht zu gut, es gibt zu wenig Reibung", beklagte Hoeneß. Wenn die Spieler die Zeitung lesen, sagte der Ehrenpräsident weiter, "glauben sie, sie sind total überlegen, keiner kann ihnen das Wasser reichen und dass sie unschlagbar sind". Dies führe dazu, "dass man gegen vermeintlich schwächere Gegner nur 75 oder 50 Prozent spielt - und das reicht heute nicht mehr".

Abwehrfehler - international "gnadenlos bestraft"

Der Vorstandschef sieht hingegen grundsätzliches Mentalitäts-Problem bei den Bayern-Profis. Joshua Kimmich hatte darüber nach dem Spiel in Bochum eine heftige Debatte geführt. Ein Einstellungsproblem bei der Abwehrarbeit sprach er aber deutlich an: "Da müssen wir ansetzen, dass wir mit mehr Disziplin und mehr Leidenschaft auch gegen den Ball arbeiten müssen. Ansonsten werden Fehler - und international noch mehr - gnadenlos bestraft." Passend dazu gab Nagelsmann zu, dass es durchaus Dinge gebe, "die verbessert werden müssen. Aber die spreche ich intern an". Genau so wie das Thema Reibung: "Die können wir herstellten, in dem man auf dem Transfermarkt aktiv wird", betonte der Bayerncoach.