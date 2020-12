Bayern-Profis werben für Geistertickets und Spenden

Der Triple-Sieger verkauft für sein Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch (16.12.2020, 20.30 Uhr) "Geister-Tickets". Die Partie in der Allianz Arena findet aufgrund der Corona-Pandemie erneut ohne Zuschauer statt. Damit unterstützt der FC Bayern München die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks, um Kindern in Not zu helfen.

Müller und seinem Mannschaftskollegen Neuer ist das ein besonderes Anliegen. Sie werben dafür, die Aktion durch den Erwerb von Geistertickets zu unterstützen. Außerdem bitten sie ausdrücklich um Spenden.