Bayern-Präsident Uli Hoeneß: Gut gelaunt in die Tiefgarage

Sogar ein Lächeln hatte Uli Hoeneß für die Medienvertreter parat, die sich am Vereinsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße am Montagvormittag aufgereiht hatten. "Gut", sei seine Laune verkündete Hoeneß, als er in die Tiefgarage fuhr. "Wenn ich sie sehe", scherzte er noch mit einem Journalisten. Das Hoeneß-Pokerface an diesem Morgen also von Humor überdeckt.

An welcher Lösung arbeiten die FC-Bayern-Verantwortlichen in Sachen neuer Cheftrainer? "Bis auf weiteres wird Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft des FC Bayern betreuen und damit auch auf die wichtigen Spiele in der Champions League gegen Olympiakos Piräus am kommenden Mittwoch und gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag vorbereiten", so die offizielle Stellungnahme des Vereins unmittelbar nach der Kovac-Trennung.

Nur Beckenbauer war als "Interimscoach" lange im Einsatz

Aber: Keine Aussage, was nach diesen beiden Spielen passieren soll. Keine Aussage, ob Hans-Dieter "Hansi" Flick auch eine längerfristige Option wäre. Dass ein Interimscoach die Bayern mehr als eine halbe Saison betreut? Dass gab's beim Rekordmeister bisher noch nicht. Einmal ansatzweise vielleicht: Ende 1993 übernahm Franz Beckenbauer für den gefeuerten Erich Ribbeck bis zum Saisonende, eigentlich aber gleich als Chefcoach.

Von Beckenbauer als Interimslösung zu sprechen, wäre aber ohnehin fast schon Blasphemie. Beckenbauer war damals schon Weltmeister-Trainer und Lichtgestalt, Flick heute ist als Coach bisher überschaubar erfolgreich. Kein Wunder, dass seit dem Kovac-Beben wild über neue Trainer spekuliert wird. Die Kandidatenliste ist lang, benennt einen klaren Favoriten und listet auch die "üblichen Verdächtigen".

Ob die Bayern aber schnell handeln werden oder nicht, ließen die Verantwortlichen bisher offen. Auch der gut gelaunte Uli Hoeneß ließ sich nichts entlocken - und wird sich heute wohl auch nicht mehr äußern. Denn der Präsident verließ die die Säbener Straße flugs wieder und machte sich auf zu einer Podiumsdiskussion in Hannover.