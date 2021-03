Bayern-Präsident Hainer: "Müller gut für Nationalmannschaft"

Lob für Konkurrent RB Leipzig

Gelassen blickte Hainer auf die enge Situation an der Tabellenspitze in dieser Saison. Im Interview - vor dem Abendspiel zwischen Bayern und Dortmund - äußerte er Repsket für den aktuellen Hauptkonkurrenten Leipzig.

"Ja, Leipzig ist eine hervorragende Mannschaft, überhaupt keine Frage. Kompliment an die Mannschaft und die Führung bei Leipzig", sagte Hainer.

"Die Bundesliga lebt von Spannung"

Allerdings sieht er den Kreis der Konkurrenten in diesem Jahr größer: "Das macht die Bundesliga natürlich auch spannend, wenn zwei, drei, vier Mannschaften da sind. Da schließe ich Leverkusen, Wolfsburg, Gladbach mit ein, die mit um den Titel kämpfen wollen", so Hainer: "Am Ende des Tages lebt die Bundesliga davon, dass Spannung da ist."

Es gelte das bewährte Sprichwort "Konkurrenz belebt das Geschäft". Allerdings hat natürlich auch Hainer das FCB-Credo "Mia san mia" verinnerlicht: "Solange wir dann am Ende des Tages Deutscher Meister werden, ist das alles okay."