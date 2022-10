Bayern-Präsident bestätigt im BR: Frauen erneut in der Arena

"Wir sind ja gegen Barcelona ausgelost worden in der Champions League und das Spiel werden wir auch in der Allianz Arena machen." FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer fördert wie angekündigt weiter die Frauenmannschaft. In Blickpunkt Sport im BR Fernsehen bestätigte er die Pläne, dass die FCB-Frauen erneut im Heimstadion der Männer antreten werden.

Zweites Spiel in der Münchner Arena

Das Team von Trainer Alexander Straus wird im Gruppenspiel gegen Spaniens Spitzenklub FC Barcelona in der Münchner Arena auflaufen. Spieltag ist der 7. Dezember. Bisher spielten die FC Bayern Frauen einmal in der Münchner Arena. Vor 13.000 Zuschauer gab es im Viertelfinale der vergangenen Saison im März eine 1:2-Niederlage gegen Paris St. Germain.

"Das war für die Frauen auch ein tolles Erlebnis", sagte Hainer. Die Mannschaft spiele "tollen Fußball" und komme immer näher "an die europäische Spitze heran".

Über 90.000 Zuschauer bei Barcelona gegen Madrid

Zum Hinspiel sind die FCB-Frauen bereits am 24. November. Dort gab es ebenfalls im März einen bis heute gültigen Zuschauerrekord für Frauenfußballspiele. 91.553 Zuschauer erlebten im Camp Nou einen 5:2-Heimsieg gegen den spanischen Erzrivalen Real Madrid.