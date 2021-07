Bayern-Pleite gegen Neapel: Nagelsmann wartet weiter auf Sieg

Dabei waren wieder einige Stars wie Robert Lewandowski, Serge Gnabry oder Leon Goretzka mit an Bord. Aber das änderte nichts an der Niederlage. Die Bayern bleiben damit in allen Testspielen unter dem neuen Coach sieglos. Zuvor hatte es auch Pleiten gegen den 1. FC Köln (2:3) und Borussia Mönchengladbach (0:2) gegeben, gegen Ajax Amsterdam kam der Rekordmeister zu einem 2:2.

Coman verletzt raus

Neben der Pleite muss sich Nagelsmann nun auch schon wieder Sorgen um sein Personal machen: Kingsley Coman musste früh mit einer Rippenprellung verletzt ausgewechselt werden. Ob der französische Nationalspieler Coman in der ersten DFB-Pokalrunde am kommenden Freitag beim Bremer SV auflaufen kann, erscheint zumindest fraglich.

Leichte Ballverluste vor Gegentoren

Victor Osimhen (70./71.) und Zinedine Machach (85.) besiegelten die dritte Niederlage der Bayern im vierten Vorbereitungsspiel. Die Münchner verloren vor den ersten beiden Gegentoren jeweils leichtfertig im Mittelfeld den Ball. Zu diesem Zeitpunkt hatte Nagelsmann bereits kräftig durchgewechselt und seine Superstars längst vom Feld genommen. Dennoch waren nach dem zweiten Gegentreffer wieder Pfiffe zu hören.