Bayern-Neuzugang Nianzou nicht in Champions-League-Kader

Das geht aus der von der UEFA veröffentlichten Liste mit insgesamt 27 Bayern-Spielern hervor. Die anderen sechs Neuverpflichtungen - Leroy Sané, Alexander Nübel, Douglas Costa, Marc Roca, Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting - wurden für die Gruppenspiele gemeldet. Vor Beginn der K.o.-Phase im Winter können die Vereine wieder Änderungen an den Kadern vornehmen. Die Bayern bestreiten ihr erstes Spiel in der Gruppenphase der Champions League am 21. Oktober gegen Atletico Madrid.

Nianzou noch verletzt

Nianzou war im Sommer von Paris Saint-Germain zu den Münchnern gekommen. Wegen einer bei der französischen U21-Auswahl erlittenen Oberschenkelverletzung fällt der Teenager aktuell aus. Dem Verteidiger trauen manche aber eine große Zukunft zu, unter anderem Ralf Rangnick. Der Erfolgscoach nannte Nainzou "eines der größten Abwehrtalente, das ich je gesehen habe" und prophezeite, dass der Franzose in ein bis zwei Jahren Stammspieler bei Bayern sein werde.