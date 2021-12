Bayern nach Wolfsburg-Sieg: Vorrundenbilanz mit Makel

Pokalpleite in Gladbach: "Bis heute nicht verstanden"

Und einen möglichen Titel, den DFB-Pokal, hat sein Team ja leichtfertig verschenkt. Das denkwürdige 0:5-Pokaldebakel bei Borussia Mönchengladbach, das war Nagelsmann anzumerken, nagt noch an ihm und den "Mia san mia"-Bayern.

Von "skurrilen Aussetzern im Pokal", sprach Nagelsmann, das Gladbach-Spiel sei noch immer "so ein bisschen der Schatten über der Hinrunde." Auch in Sportvorstand Hasan Salihamidzic rumort es noch immer: "Was uns im Pokal passiert ist, haben wir bis heute nicht verstanden."