München sagt Lebewohl: Die legendären Momente von Thomas Müller

An seinem 750. Spiel für den FC Bayern München ist es soweit: Thomas Müller läuft gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 live in der Radioreportage) zum letzten Mal als Bayern-Profi in München in der Arena auf. Dort sorgte der 35-Jährige für legendäre Momente.

15. August 2008: Debüt gegen Kompany

Die Welt befindet sich in einer Finanzkrise, in Peking schwimmt Michael Phelps zu seiner zehnten von 23 olympischen Goldmedaillen und in München wechselt Bayern-Trainer Jürgen Klinsmann beim Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen den Hamburger SV einen gewissen Thomas Müller ein. Der damals 18-Jährige kommt in der 79. Minute für Miroslav Klose. Eine gute Viertelstunde zuvor wurde auf der Gegenseite Vincent Kompany aufs Feld geschickt. Die Partie geht 2:2 aus und am Ende der Saison wird der VfL Wolfsburg Deutscher Meister. Während letzteres ein einmaliges Event bleibt, wird Müller mit Bayern München 13 Mal Bundesligameister werden.

3. März 2010: "Ich wusste nicht, dass das ein Spieler war."

Müller sitzt nach seinem Nationalmannschafts-Debüt in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien in der Pressekonferenz und wartet auf Fragen. Plötzlich fuchtelt der argentinische Nationaltrainer Diego Maradona mit den Armen, lamentiert auf Spanisch und verlässt entrüstet seinen Platz. Die Mitarbeiter lassen sich von dieser Komödie beeindrucken und schicken Müller fort.Erst dann kehrt der Weltmeister von 1986 zurück und erklärt: "Ich wusste nicht, dass das ein Spieler war." Ein paar Monate später sagt Müller, dass er die Situation lustig fand. Vielleicht hat dabei geholfen, dass er bei seiner ersten WM 2010 Torschützenkönig wurde und auch beim 4:0 im Viertelfinale gegen Argentinien traf.

1. Mai 2010: Thomas wie Gerd?

Tore: Drei, Meisterschaft: so gut wie eingetütet, Note: 1,0. Beim 3:1 am 33. Spieltag gegen den VfL Bochum ist Thomas Müller mit seinen drei Toren (18., 20., 69.) unangefochten der beste Mann auf dem Platz. Langsam zeichnet sich ab, dass Bayern München schon zum zweiten Mal einen ganz besonderen Müller in der Mannschaft hat.

19. Mai 2012: Tragisches "Finale dahoam"

Im Basketballfinale der Olympischen Spiele 1972 verlieren die USA in München wegen drei umstrittenen Sekunden mit 50:51 gegen die UdSSR, Portugal unterliegt im EM-Finale 2004 im eigenen Land gegen Griechenland und Bayern München wird beim "Finale dahoam" 2012 das Herz zerrissen. In der 83. Minute bringt Thomas Müller den FCB in Führung, doch Didier Drogba gleicht kurz vor Schluss für Chelsea aus. Bayern verschießt in der Verlängerung einen Strafstoß und verliert dramatisch im Elfmeterschießen.

23. April 2013: Mit Müller in Topform zur Krone

Auf dem Weg zum Champions League Sieg 2013 im Wembley-Stadion gegen Borussia Dortmund zeigt Thomas Müller eines der besten Spiele seiner Karriere. Im Halbfinal-Hinspiel empfangen die Münchener den FC Barcelona und Müller lässt Messi, Iniesta, Xavi und Co. verblassen. Beim 4:0-Sieg erzielt Müller zwei Tore selbst und bereitet eins vor.

16. März 2016: Spektakel gegen Juventus Turin

Es sieht nicht gut aus für Bayern München im Champions League Achtelfinale 2016. Das Hinspiel in Italien war 2:2 ausgegangen und zur Halbzeit des Rückspiels führt Juventus Turin mit 2:0 in München. Doch dann beginnt ein Spektakel: Erst köpft Robert Lewandowski zum Anschluss und in der Nachspielzeit rettet Müller die Münchner in die Verlängerung. Der FCB gewinnt das Drama mit 4:2 durch Tore von Thiago und Kingsley Coman.

14. Juni 2024: Auftakt zur Heim-EM

Die Heim-EM 2024 ist der Abschied von Thomas Müller im Trikot der Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann wechselt den Routinier im Eröffnungsspiel in München gegen Schottland für Jamal Musiala ein. Beim starken EM-Auftakt des DFB bereitet Müller kurz vor Schluss das 5:1 von Emre Can vor. Insgesamt läuft Müller 131 Mal für die deutsche A-Nationalmannschaft auf.

1. September 2024: Rekord für die Ewigkeit?

Gegen den SC Freiburg löst Thomas Müller Sepp Maier als Rekordspieler des FC Bayern München ab. Beim 2:0 in seiner 710. Partie für den FCB trifft Müller selbst und feiert diesen Erfolg mit Fans und Mitspielern. Schließlich ist nie zuvor ein Spieler häufiger für die Münchner aufgelaufen und diesen Rekord wird so schnell niemand Müller streitig machen.