Coman erhöht auf 2:0

Die Bayern verstärkten ihren Druck nach dem Seitenwechsel. In der 65. Minute marschierte Coman von der linken Seite nach innen ins Zentrum, zog aus etwa 20 Metern knallhart ab und traf ins rechte Eck. Moser war zwar noch dran mit den Fingerspitzen, konnte aber das 2:0 nicht verhindern.

Lewandowski sorgt für 3:0

Die Mannschaft von Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz gab sich noch nicht geschlagen, spielte weiter mutig nach vorne. Die Bayern nutzten die dadurch entstehenden freien Räume und erzielten in der 85. Minute das 3:0: Serge Gnabry, der in der 70. Minute für Coman ins Spiel kam, bediente den in der 63. Minute für Sanches eingewechselten Goretzka, der von Lewandowski noch abgefälscht wurde.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit kamen die Hausherren zu ihrem Ehrentreffer: Berkan Taz verwandelte einen von Goretzka verursachten Foulelfmeter. So stand es am Ende 3:1 für die Münchner, die mit angezogener Handbremse in die zweite Runde des DFB-Pokals wanderten.