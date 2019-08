Bayern München II mit einem Punkt gegen Chemnitzer FC

Tore fallen in der zweiten Hälfte

Während der erste Durchgang noch torlos zu Ende ging, dauerte es im zweiten Abschnitt nicht lange bis zum ersten Treffer: Durch ein sehenswertes Kopfballtor von Daniel Bohl ging Chemnitz in der 47. Spielminute mit 1:0 in Führung. Die Bayern hatten eine schnelle Antwort parat und glichen in Person von Leon Dajaku sechs Minuten später aus (53.). Mitte des zweiten Durchgangs gingen die Münchner dann in Führung - Joker Jannik Rochelt traf nach Vorarbeit von Wriedt. Im Anschluss hatten beide Teams weitere, mitunter sehr aussichtsreiche Tormöglichkeiten, ließen diese aber jeweils ungenutzt. Den Chemnitzern gelang dann spät aber doch noch ein Treffer - in der 85. Spielminute traf Davuud Tuma für die Sachsen zum 2:2-Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es dann bis zum Ende.