Bayern München gelingt Revanche gegen Freiburg

Wenige Tage nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg hat der FC Bayern München die Bundesligapartie im Breisgau mit 1:0 gewonnen. Damit verteidigte der Rekordmeister die Tabellenführung.

Gnabry ersetzt Mittelstürmer Choupo-Moting

Während es bei Freiburg im Vergleich zum Pokalerfolg keine personellen Änderungen gab, musste der Münchner Trainer Thomas Tuchel seine Elf umbauen. Serge Gnabry rückte ganz nach vorne und ersetzte dort den verletzten Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Außerdem stellte er Sadio Mané, Alphonso Davies und Jamal Musiala in die Anfangsformation.

Erste Halbzeit ohne Treffer trotz Bayern-Überlegenheit

Freiburg versuchte wie in der Pokalpartie die Münchner Offensivbemühungen in die Schranken zu verweisen. Gnabry (10.) kam zum Kopfball, den Mark Flekken abwehren konnte. Mané versuchte es (19.) mit einem Heber an, den er knapp am rechten Pfosten vorbei setze. Auf gelegentliche Gegenstöße der Breisgauer reagierte der Rekordmeister mit einem schnellen Gegenpressing. Kurz vor der Halbzeitpause wurde es im Strafraum der Münchner doch noch einmal hektisch. Michael Gregoritsch setzte sich (45.) gegen Matthijs de Ligt durch, danach erreichte die Kugel Ritsu Doan, der sie an den rechten Pfosten setze.

München wird offensiver, de Ligt gelingt das 1:0

In der zweiten Halbzeit agierte der Rekordmeister zielstrebiger. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte de Ligt (51.) mit einem Fernschuss aus 30 Metern die 1:0-Führung für den FC Bayern. Mané zwang den Freiburger Schlussmann Flekken (57.) mit einer starken Direktabnahme aus kurzer Distanz zu einer spektakulären Parade. Sané verpasste (60.) die Chance auf das 2:0. Tuchel verstärkte (77.) mit Ryan Gravenberch die Defensive. Und so brachte München den 1:0-Erfolg über die Ziellinie.