Bayern München auf Trainersuche: Um diese Namen geht es

Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac muss sich Bayern München wieder einmal neu aufstellen. Die ganz große Frage: Wie? Und: Wer wird Nachfolger?

Suchen die Bayern eine Kurzzeitlösung bis nächsten Sommer? Oder einen echten Gestalter der Zukunft? Das sind einige mögliche Bewerber:

Jose Mourinho (56): Der exzentrische Portugiese beim FC Bayern?

Es braucht eine gewisse Fantasie, um sich das vorzustellen. Immerhin brächte Mourinho eine beeindruckende Vita mit und hätte sicher in der Kabine keine Autoritätsprobleme. Aber wäre "The Special One" auch in der Lage, die Bayern fußballerisch wieder in die Nähe der Guardiola-Ära zu führen? Dass ihn die Bundesliga interessiert, hat er kundgetan, Deutsch lernt er ebenfalls seit geraumer Zeit. Bedeuten muss dies allerdings nichts.

Erik ten Hag (49): Die Lehre vom attraktiven Spielstil

Der Name des Trainers von Ajax Amsterdam wird prominent diskutiert, der TV-Sender Sky will von einer bereits erfolgten Kontaktaufnahme erfahren haben. Was den Bayern-Bossen gewiss imponiert, ist der attraktive Spielstil, den ten Hag zu lehren pflegt. Erfolgreich ist dieser auch. Ein weiterer Vorteil für den Niederländer ist die Tatsache, dass er bereits zwischen 2013 und 2015 die 2. Mannschaft der Münchner betreute. Und er wäre eine klare Zukunftslösung. Der Nachteil: Ten Hag ist vertraglich gebunden und Ajax womöglich derzeit nicht verhandlungsbereit.

Massimiliano Allegri (52): Bereits mit dem FC Bayern in Verbindung?

Der Italiener beendete im Sommer seine reich dekorierte Zeit als Trainer von Juventus Turin und ist wie Mourinho sofort zu haben. Der "Corriere dello Sport" brachte Allegri bereits mit den Bayern in Verbindung, was auch an den guten Kontakten liegen mag, die insbesondere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach Italien unterhält. Gewichtige Argumente gegen Allegri sind der Mangel an deutscher Sprachkenntnis und seine Ankündigung, ein Sabbatjahr einlegen zu wollen.

Arsene Wenger (70): Bayern-Rettung durch Personality?

Der langjährige Teammanager des FC Arsenal käme als Elder Statesman, der qua seiner Persönlichkeit die Saison retten könnte. Mehr als eine Notlösung wäre der Elsässer aber nicht. Deshalb sollte sein Name nur in die Verlosung kommen, wenn der mögliche Bayern-Wunschkandidat erst im nächsten Sommer zu haben wäre. Vorteil: Er spricht fließend deutsch.

Ralf Rangnick (61): Die Rückkehr des Professors?

Über Rangnick heißt es, dass er als sogenannter "Head of Sport and Development Soccer" im Red-Bull-Kosmos nicht übermäßig glücklich sei und eine Rückkehr auf die Trainerbank durchaus in Betracht ziehe. "Professor" Rangnick gilt als Querkopf, was ihm vor etlichen Jahren von Uli Hoeneß den Vorwurf der Besserwisserei einbrachte. Die "Sport Bild" brachte Rangnick schon vor knapp zwei Wochen beim deutschen Rekordmeister ins Gespräch.

Xabi Alonso (37): Ein gewaltiger Sprung

Der einstige Mittelfeldstratege wäre eine äußerst mutige Wahl, aber eine eindeutig zukunftsgewandte. Rummenigge würde ihn gerne irgendwann nach München zurückholen, hält große Stücke auf den Spanier. Ob die Zeit schon jetzt reif dafür ist? Kaum. Im Augenblick sammelt Alonso bei der 2. Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian Erfahrung, der Sprung an die Säbener Straße wäre gewaltig.

Hansi Flick (54): Vom Co- zum Chef-Trainer?

Der frühere DFB-Sportdirektor wurde im Sommer als Co-Trainer an die Seite von Kovac geholt und nach der Trennung vom Cheftrainer zumindest mit den Heimspielen gegen Piräus und Dortmund betraut. Obwohl Flick ein gutes Ansehen bei den Spielern genießen soll, ist eine dauerhafte Beschäftigung eher unwahrscheinlich. Seine Referenzen als Chef sind von überschaubarer Güte. Dennoch ist vorstellbar, dass Flick bis zum Winter weitermacht - oder weitermachen muss.