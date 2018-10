Bayern-Medienschelte: "Bundesliga ist doch keine Dschungelshow"

Salihamidzic: "Entsetzt" über die Medienkritik

Auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic "war entsetzt" über die Medienkritik der vergangenen Tage und Wochen. Wie Rummenigge und Hoeneß wählte er die Einordnung "respektlos". Zur Kritik an seiner Person, dass er sich als Sportdirektor nicht in der Öffentlichkeit demonstrativ vor den gescholtenen Trainer Niko Kovac gestellt hatte, sagte er: "Warum? Was soll das? Niko steht bei mir nicht in Frage. Er weiß ganz genau, dass wir hinter ihm stehen ... Die Bundesliga ist doch keine Dschungelshow."