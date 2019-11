Bayern-like: Unter Flick schlägt der FC Bayern Dortmund mit 4:0

Es war das letzte Spiel unter Uli Hoeneß als Präsidenten des FC Bayern, Thomas Müller wurde für 500 Einsätze in der Bundesliga geehrt. Und es war das erste Mal seit neun Jahren, dass der FC Bayern und die Borussia in der Liga gegeneinander spielten, ohne dass einer von beiden Tabellenführer war. Als Chefcoach stand zudem Hansi Flick zum ersten Mal an der Seitenlinie. Nach dem 4:0-Erfolg über den Ligakonkurrenten könnte es auch nicht sein Letztes in dieser Funktion gewesen sein. Der Fußballlehrer wollte jedoch nicht über die Zukunft spekulieren: "Das waren die zwei Spiele, das war meine Aufgabe",sagte er im Sky-Interview. "Die Mannschaft hat gewusst, dass es jetzt eine Pflicht ist und das hat sie umgesetzt."

"Es ist für uns das zweite wichtige Spiel in dieser Woche, da können wir ein weiteres Zeichen setzen" Hansi Flick

Ein "Kompliment an die Mannschaft", gab es von einem gut gelaunten Thomas Müller. Man habe alles umgesetzt, was Flick eingeschliffen habe. "Man hat gesehen, dass wir da waren." Die Alibis seien nach dem Trainerwechsel weg gewesen, "die Spieler waren noch mehr gefordert." Das Ergebnis hatte auch den scheidenden Präsidenten zum Strahlen gebracht: "Es war ein wunderschöner Abschluss. Eine Demonstration", schwärmte Hoeneß nach dem eindrucksvollen Auftritt. Die Mannschaft habe gewusst, dass "sie liefern muss". Bei den Überlegungen, wie es auf der Trainerposition weitergeht," wird Hansi Flick eine Rolle spielen", ergänzte der 67-Jährige auf Sky. Diese werde man allerdings in aller Ruhe angehen.