Bayern-Legende Gerd Müller ist tot

Der Präsident des FC Bayern München, Herbert Hainer, schrieb auf der Vereinswebseite: "Heute ist ein trauriger, schwarzer Tag für den FC Bayern und all seine Fans. Gerd Müller war der größte Stürmer, den es je gegeben hat – und ein feiner Mensch, eine Persönlichkeit des Weltfußballs. Wir sind in tiefer Trauer vereint mit seiner Frau Uschi sowie seiner Familie. Der FC Bayern wäre ohne Gerd Müller heute nicht der Klub, wie wir ihn alle lieben. Sein Name und die Erinnerung an ihn wird auf ewig weiterleben.“

Auch der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn ist tief bewegt: "Die Nachricht von Gerd Müllers Tod macht uns alle tief betroffen. Er ist eine der größten Legenden in der Geschichte des FC Bayern, seine Leistungen sind bis heute unerreicht und werden auf ewig Teil der großen Geschichte des FC Bayern und des gesamten deutschen Fußballs sein. Gerd Müller steht als Spieler und als Mensch wie kaum ein anderer für den FC Bayern und seine Entwicklung zu einem der größten Vereine weltweit. Gerd wird für immer in unseren Herzen sein."

Programmänderung anlässlich des Todes von Gerd Müller

Zum Gedenken an den verstorbenen Gerd Müller ändert der Bayerische Rundfunk das Programm: Heute um 18.45 gibt es BR Fernsehen einen 30-minütigen Nachruf auf den Ausnahmestürmer zu sehen.

Müller war ein Ausnahmestürmer

Müller war einmalig, unerreicht. Hintern raus, kurze Drehung, Schuss - Tor! Der FC Bayern wäre ohne ihn kaum der ruhmreiche und reiche FC Bayern geworden, und Deutschland 1974 ohne sein unnachahmliches Siegtor zum 2:1 wohl auch nicht Weltmeister. 365 Tore erzielte Müller für den FC Bayern, wurde siebenmal Torschützenkönig. Lange galten seine 40 Treffer in der Saison 1971/72 als "ewiger Rekord". Doch den musste er an Robert Lewandowski abgeben. Der Pole traf 2020/21 41 Mal.

Aber das bekam Müller nicht mehr mit. Kurz vor seinem 70. Geburtstag wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, dass der Ausnahmestürmer an Alzheimer erkrankt war und in einem Pflegeheim lebte. Ihr Mann, berichtete Ehefrau Uschi Müller, befinde sich in einer "traurigen Lage", eine Lage, aus der es auch keinen Ausweg mehr gibt. "Der Gerd", erzählte sie zu seinem 75. Geburtstag, "schläft seinem Ende entgegen. Er schläft langsam hinüber."

Müller gewann alles, was es zu gewinnen gab

Seine Karriere als Fußballstar begann 1964, als Müller vom TSV Nördlingen zum FC Bayern München wechselte. In seiner Saison erzielte der Stürmer gleich 33 Tore. Mit den Münchnern holte er viermal die Meisterschale und Pokal. Von 1974 bis 1976 holte er mit dem FC Bayern zudem dreimal hintereinander den Europapokal der Landesmeister (heute Champions League), 1976 wurde er Weltpokalsieger. Mit der Nationalmannschaft wurde er nicht nur Weltmeister, sondern 1972 auch Europameister.

Im Februar 1979 spielte er zum letzten Mal für den FC Bayern. Der damalige Trainer Pal Csernai stufte den "Bomber der Nation" als nicht mehr gut genug ein. Müller kehrte dem Rekordmeister den Rücken und wechselte in die USA zu den Fort Lauderdale Strikers.