Bayern in Köln: Flicks Rückkehr zum Ex-Klub

Personell kann Flick in Köln aus dem Vollen schöpfen. Aus Moskau hat das Team keine größeren Verletzungen mitgebracht. Auch Rückkehrer Leroy Sané, der in Moskau aus taktischen Gründen nicht eingewechselt wurde, ist eine Startelfoption: "Leroy ist soweit, dass er von Anfang an spielen kann."

Rutscht Boateng für Süle in die Startelf?

Wie üblich ließ sich Flick in Sachen Aufstellung nicht in die Karten schauen. Doch deutet sich in der Innenverteidigung ein Wechsel an. In der zuletzt nicht immer sattelfesten Abwehr könnte Jérôme Boateng für Niklas Süle in die Startformation rutschen.

Abwehrchef David Alaba und Jérôme Boateng hätten aktuell den Vorteil, "dass sie eingespielt sind von der letzten Saison und in der Kette anders harmonieren", sagte Flick: "Das müssen wir mit Niklas noch reinbekommen."

Niklas Süle komme nach seiner Kreuzbandverletzung zwar "Schritt für Schritt besser in Form." Aber einiges sei eben "noch nicht optimal", er brauche noch mehr Trainingseinheiten. Grundsätzlich sei Flick mit seinem Innenverteidiger-Trio aber "sehr zufrieden".

Alaba gesetzt - Flick hofft weiter auf Verbleib

Alaba ("Er ist fokussiert, auf dem Platz lautstark, er führt die Defensive") ist ohnehin gesetzt. Nichts Neues konnte Flick in Sachen einer möglichen Vertragsverlängerung bei Alaba berichten. Der Trainer hofft weiter, dass der Österreicher beim FC Bayern bleibt. Mit einem möglichen Wechsel in der Winterpause - und damit dem Verlust der zentralen Abwehrsäule - will sich Flick - Stand jetzt - nicht beschäftigen.