Bayern gibt Sieg gegen Dortmund in letzter Sekunde aus der Hand

Musiala bereitet den Führungstreffer vor

Mehr Glück im Abschluss hatte der Rekordmeister: In der 33. Minute wurde der BVB unmittelbar für eine Nachlässigkeit bestraft. Jamal Musiala hatte viel Platz vor dem Sechzehner, passte aus dem Rückraum auf den hereinlaufenden Leon Goretzka, der den Ball aus knapp 18 Metern ins Tor beförderte.

Die Führung für die Münchner hatte sich bis hierhin nicht angedeutet, Dortmunds Antwort folgte prompt: Nur drei Minuten später hatte der BVB die Möglichkeit zum Ausgleich. Youssoufa Moukoko steckte durch für Donyell Malen, der aber am heraussprintenden Neuer scheiterte.

Kurz vor der Halbzeit mussten die Münchner dann einen herben Rückschlag hinnehmen: Jude Bellingham traf Alphonso Davies unabsichtlich mit dem Fuß am Kopf. Der Kanadier musste nach dieser Aktion ausgewechselt und im Krankenhaus weiter behandelt werden.

Bayern überrascht in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit brachte Trainer Julian Nagelsmann neues Personal: Kingsley Coman, Josip Stanisic und Joshua Kimmich ersetzten Davies, Serge Gnabry und Marcel Sabitzer. Das brachte dem Bayern-Spiel mehr Ordnung und deutliche Verstärkung im Offensivspiel. Mit Erfolg: Kimmich brachte den Ball zu Musiala, der auf Leroy Sané durchstreckte. Sein Distanzschuss landete im Tor der Dortmunder - 2:0 aus Sicht des FCB und die zweite Vorlage von Youngster Musiala an diesem Tag.

Grund für den starken Auftritt der Bayern war aber auch das schwache Defensiv-Verhalten des BVB, im letzten Drittel blieben die Dortmunder ohne Zugriff und erleichterten den Münchnern den Angriff, die immer wieder zu Torabschlüssen kamen.

Modeste sorgt für die Wende

Die Einwechslung von Anthony Modeste sorgte für mehr Schwung in der Offensive der Borussen: In der 75. Spielminute brachte Modeste den Ball clever zu Moukoko, der den Ball ins Tor brachte - nur noch 2:1 für die Bayern. Wenige Minuten später hatte Modeste den Ausgleich auf dem Fuß, erwischte den Ball aber nicht ideal und scheitert an Neuer.

Die Münchner mussten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kingsley Coman die letzten minuten in Unterzahl spielen. Das rächte sich in letzter Sekunde: Kurz vor dem Schlusspfiff köpfte Modeste zum 2:2 ein. Die Bayern verspielten den sicher geglaubten Sieg und bleiben in der Tabelle weiterhin auf Rang drei.