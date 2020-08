Bayern-Gegner Lyon strotzt vor Selbstvertrauen

Von falscher Bescheidenheit hält man bei Olympique Lyon in diesen Tagen nicht viel. Nach dem 3:1-Coup im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City rechnen sich die Franzosen im Halbfinale einiges aus - auch wenn der Gegner am Mittwoch (21.00 Uhr/live und in voller Länge auf B5 aktuell und im Audio-Livestream) der angeblich übermächtige FC Bayern München ist.

"Wir haben Juventus Turin geschlagen, das ein Favorit auf die Champions League war. Wir haben Manchester City besiegt, das ebenfalls ein Anwärter war. Gegen Bayern ist die Ausgangslage genauso", sagte Trainer Rudi Garcia. Und Sportdirektor Juninho fügte selbstbewusst hinzu: "Wir können mittlerweile jeden schlagen."