Bayern-Gegner Atlético Madrid hat einen Ruf zu verlieren

Suarez wirbelt im Sturm - Quartett um Costa fällt in München aus

Atlético befindet sich im Umbruch. Die abgelaufene Saison 2019/2020 war ein Übergangsjahr. Auch wenn es nicht zu einem Titel reichte: In der Champions League war erst im Viertelfinale gegen RB Leipzig Endstation (1:2). In der "La Liga" reichte es hinter Meister Real Madrid und dem FC Barcelona wieder mal zu Platz drei - immerhin noch vor Europa-League-Gewinner FC Sevilla.

Nach der Coronakrise musste auch Atlético kleinere Brötchen backen. Immerhin stieß mit dem Uruguayer Luis Suarez ein Spieler zu den Rot-Blauen, die einen Ruf zu verlieren haben. Der Neuzugang vom FC Barcelona, der in den ersten vier Saisonspielen bereits drei Saisontreffer erzielt hat, steht wie kein Zweiter für "Kämpfen, Kratzen und Beißen" und passt deshalb zum Klub wie die Faust aufs Auge. Normalerweise bildet er gemeinsam mit dem erfahrenen und ebenfalls hoch veranlagten Diego Costa das neue Sturmduo - der 32-jährige, in Brasilien geborene spanische Nationalspieler erlitt jedoch am Wochenende eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel und wird in München fehlen.

Auch Saul Niguez und Jose Gimenez (beide Muskelverletzungen) sowie der langzeitverletzte Sime Vrsaljko (Knie) fehlen im 18er-Kader für das erste Spiel in der Königsklasse. Dagegen ist der zuletzt angeschlagene Außenverteidiger Renan Lodi dabei.