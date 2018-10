Bayern gegen Gladbach: Niko Kovac schmunzelt die Kritik weg

Kovac und den Bayern wurde nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten in der Bundesliga gegen den FC Augsburg (1:1) und bei Hertha BSC (0:2) sowie im Champions-League-Heimspiel gegen Ajax Amsterdam (1:1) nach einem starken Saisonstart mit sieben Pflichtspielsiegen schon die erste Krise eingeredet.

Als sich am Tag nach dem Ajax-Spiel auch noch Präsident Uli Hoeneß in die Diskussion einmischt und einstreute, dass am Ende ja auch Kovac "den Kopf dafür hinhalten" müsse, prophezeiten die Bayern-Skeptiker schon fast das Ende der Ära Kovac beim Rekordmeister.

Doch Kovac bleibt auch in seiner ersten schwierigen Phase beim FC Bayern seiner Arbeitsweise und seiner Philosophie treu. Man könne die Startphase der Saison mit sieben Pflichtspielsiegen jetzt nicht einfach ignorieren. "Urplötzlich ist keine Spielidee dahinter, keine Struktur, keine Organisation. Da muss ich schmunzeln", sagte der 46-Jährige auf der Abschlusspressekonferenz der Münchner vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, Liveeinblendungen bei Heute im Stadion auf Bayern 1).

Kovac verteidigte auch seine Rotation bei den Aufstellungen und äußerte sich zu Vorwürfen, dass er nach dem 1:1 gegen Amsterdam ratlos gewirkt habe. Seine sachliche Analyse entspreche seiner Art. "Ich werde mich nie hinstellen und meine Spieler betonieren", sagte Kovac. Auch Spekulationen über unzufriedene Spieler wies er zurück, die Stimmung in der Kabine sei positiv.

Bayern-Abwehr: Hummels ist einsatzbereit

"Im Moment ist alles gegen uns, aber es wird sich auch wieder drehen", merkte Kovac noch an. Jede Mannschaft habe Schwächephasen in einer Saison. Entwarnung gab der Trainer in Sachen Personal: Nationalspieler Mats Hummels, der sich gegen Ajax eine Kopfverletzung zugezogen hatte, ist einsatzbereit. "Mats war beim Neurologen, der hat grünes Licht gegeben", sagte Kovac. Hummels habe am Abschlusstraining teilgenommen, zwar "noch ohne Kopfballspiel", und stehe bereit.

Gladbach-Trainer Hecking: "Spüre, dass sie nachdenken"

Gegner Borussia Mönchengladbach hofft dennoch, den Rekordmeister vielleicht an einem schwachen Tag zu erwischen. "Ich spüre, dass sie nachdenken. Und das kennt man in München nicht", hatte Gladbach-Coach Dieter Hecking in der Abschlusspressekonferenz der Gäste am Donnerstag (04.010.18) gesagt: "Sie merken, dass etwas nicht passt und sind auf der Suche danach, was es ist. Man hört raus, dass sie nach der Leichtigkeit suchen. Drei Spiele nicht gewonnen zu haben, ist für sie etwas Neues. Damit müssen sie lernen, umzugehen."

Gleichzeitig warnte er sein Team, sich darauf zu verlassen, dass die Bayern angeschlagen sind. Das wäre "fatal. Es kann von mir aus gerne so sein, dass sie auch am Samstag keine Leichtigkeit haben. Aber man weiß, dass sie in München auch schnell wieder da sein kann", so Hecking.