Bayern-Fußballerinnen starten mit 0:0 in Champions-League-Saison

Der deutsche Frauenfußballmeister FC Bayern München hat zum Auftakt der Champions-League-Saison einen Auftakterfolg verpasst. Das Team von Trainer Jens Scheuer kam trotz einiger guter Chancen nicht zum Torerfolg. Für die Bayern-Damen, die mit vier Siegen und 21:0 Toren in die Bundesliga gestartet sind, war es der erste kleine Rückschlag der noch jungen Spielzeit.

München hatte teilweise Probleme mit dem kampfstarken portugiesischen Meister, zudem war Benficas Torhüterin Leticia ein starker Rückhalt für ihre Mannschaft. Linda Dallmann (13. Minute), Maximiliane Rall (37.) und Lea Schüller (85.), die knapp an der Latte scheitere, hatten die Führung für den überlegenen deutschen Meister jeweils vergeben. Ein Tor von Münchens Saki Kumagai (78.) wurde in der Schlussphase zurückgepfiffen, nachdem der Ball ihren Arm touchiert hatte.

Nächster Gegner BK Häcken

Die Bayern, die in der vergangenen Saison im Halbfinale am FC Chelsea gescheitert waren, bestreiten sein zweites Gruppenspiel in der Königsklasse am 14. Oktober gegen den schwedischen Club BK Häcken. Anschließend wartet in der Gruppe D Rekordsieger Olympique Lyon (sieben Titel).