Bayern-Fußballerinnen eröffnen Bundesliga-Saison in Freiburg

Die Fußballerinnen des deutschen Meisters FC Bayern München starten mit einem Auswärtsspiel beim Pokalfinalisten SC Freiburg in die neue Bundesliga-Saison. Die Auftaktpartie findet am Freitag, 15. September (18.15 Uhr), statt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Vizemeister VfL Wolfsburg startet mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, ebenso Aufsteiger 1. FC Nürnberg, der Werder Bremen empfängt. Der zweite Aufsteiger RB Leipzig gastiert beim 1. FC Köln.

Termine für Anstoßzeiten noch nicht fix

Abgesehen von der Bayern-Partie in Freiburg sind die genauen Anstoßzeiten der Ligaspiele noch nicht terminiert. Die Spieltage erstrecken sich in aller Regel über vier Tage. Freitags (18.30 Uhr), samstags (12.00 Uhr und 14.00 Uhr), sonntags (14.00 Uhr und 18.30 Uhr) sowie montags (19.30 Uhr) werden Ligaspiele stattfinden.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause läuft vom 15. bis 18. Dezember, weiter geht es im Jahr 2024 ab dem 26. Januar. Der letzte Spieltag der Saison ist für Pfingstmontag, 20. Mai 2024, geplant.