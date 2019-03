Bayern-Frauen wollen erstmals ins Champions-League-Halbfinale

Beim Viertelfinal-Rückspiel (Mittwoch, 19.30 Uhr) auf dem Bayern-Campus ist nach dem 1:1 in Prag noch alles offen. Für die Münchnerinnen steht aber fest, sie setzen alles auf den Einzug in die nächste Runde: "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass wir zuhause souverän gewinnen und verdient ins Halbfinale einziehen werden. Wir werden alles dafür geben!“, sagte Lina Magull. Auch Carina Wenninger ist optimistisch, obwohl sie sich im Hinspiel noch mehr erhofft hatte: "Die Ausgangslage ist dank unserem Auswärtstor gut. Natürlich hätten wir uns gewünscht, mehr mitzunehmen. Denn die Chancen dazu waren definitiv da". FC Bayern-Kapitänin Melanie Leupolz will den Schwung aus den Ligaspielen in die Partie mit einbringen: "Es ist wirklich verrückt, ein Highlight jagt das nächste", sagte sie nach dem 3:0-Ligaerfolg gegen Frankfurt.

Erster Halbfinaleinzug in der fast 50-Jährigen Geschichte

"Wir haben in der Champions League auch in der Vergangenheit oft zu wenig aus unseren Chancen gemacht, daraus müssen wir jetzt lernen und das Rückspiel deutlich gewinnen", gab die Mannschaftsführerin als Marschroute vor. Dadurch soll der erste Einzug des Frauenteams in der fast 50-Jährigen Geschichte der Münchner Fußballmannschaft unter Dach und Fach gebracht werden. Die restliche Zeit bis zum Spiel gegen Prag werden die Münchnerinnen aufgrund der hohen Belastungen der letzten Wochen größtenteils regenerativ nutzen. "Mitten in den englischen Wochen sind die vielen Spiele schon sehr anstrengend, aber man kommt in einen Flow und bereitet sich sofort wieder auf das nächste Spiel vor. Dass die Ergebnisse stimmen, hilft umso mehr. Diesen positiven Flow der letzten Wochen wollen wir jetzt mitnehmen und nutzen", erklärte Wenninger. Dabei setzt das Team auch auf den Heimvorteil: "Unsere Fans können uns mit ihrer tollen Stimmung am Campus in die nächste Runde tragen", hofft die Münchner Kapitänin.