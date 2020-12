Bayern-Frauen weiter ohne Punktverlust an der Tabellenspitze

Mit 33 Punkten bleiben die Bayern-Frauen souveräner Tabellenführer der Frauen-Bundesliga. Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg gewann 5:1 bei Werder Bremen und liegt weiterhin fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter aus München.

"Wir haben eine geile Vorrunde mit elf Siegen abgeschlossen, das fühlt sich richtig gut an und darf gerne so weitergehen." Bayern-Trainer Sven Scheuer

Im Vergleich zum 3:1-Hinspielsieg im Sechzehntelfinale der UEFA Women’s Champions League bei Ajax Amsterdam unter Woche nahm Scheuer lediglich eine Veränderung der Startelf vor: Für Lea Schüller rückte Carolin Simon in die Anfangsformation. Nicht zurückgreifen konnte der Trainer der Münchnerinnen weiterhin auf Jovana Damnjanović, Giulia Gwinn (beide Kreuzband), Viviane Asseyi, Carina Schlüter (beide Sprunggelenk) und Simone Boye Soerensen, die nach ihrer coronabedingten Quarantäne noch nicht wieder einsatzbereit ist.

Champions-League-Rückspiel am 16. Dezember

Schlag auf Schlag geht es weiter für die Münchnerinnen. Nach dem erfolgreichen Hinrunden-Abschluss empfangen sie am kommenden Mittwoch, 16. Dezember, ab 18 Uhr Ajax Amsterdam im Stadion am FC Bayern Campus. Bereits vier Tage später wartet der SC Sand am ersten Rückrunden-Spieltag in der Frauen-Bundesliga.

Hoffenheim schiebt sich auf Rang drei

Die TSG Hoffenheim bezwang den MSV Duisburg deutlich mit 7:0 und zieht dank des besseren Torverhältnisses zunächst an Turbine Potsdam vorbei auf Champions-League-Qualifikationsplatz drei. Zum Auftakt des Spieltags am Freitagabend gelang den Potsdamerinnen nach Rückstand noch ein 2:1-Erfolg bei der SGS Essen. Wegen einer coronabedingten Spielabsage hat Turbine allerdings erst zehn Partien absolviert.

Bayer Leverkusen holte sich zu Hause einen 2:1-Erfolg gegen den SC Sand, der SC Freiburg gewann auswärts beim SV Meppen mit 1:0.