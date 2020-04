Bayern-Frauen verstärken sich mit Nationalspielerin Hegering

Marina Hegering bestritt bislang 141 Bundesliga-Partien für Essen, Leverkusen und Duisburg und elf Spiele im DFB-Trikot.

"Ich bin glücklich, dass ich noch einmal die Chance bekomme, in so einem Verein Fußball als Profi spielen zu dürfen. Ich freue mich auf das Team, auf den Campus mit seinen Bedingungen, auf die Möglichkeit, internationalen Fußball zu spielen und ich freue mich auch auf die Stadt und die Region drumherum." Marina Hegering

Die 30-Jährige wurde 2009 und 2010 mit dem FCR 2001 Duisburg DFB-Pokal-Siegerin. Zudem gewann sie 2009 den UEFA Women's Cup - den Vorläufer der Champions League.

"Marina bringt neben ihren fußballerischen Qualitäten Attribute mit, die wir für den Erfolg und unseren nächsten Schritt benötigen. Sie ist eine Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz." Bianca Rech, FC Bayern München

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Trainer Jens Scheuer kann im kommenden Sommer auf einen namhaften Kader bauen: In den vergangenen Monaten haben bereits etliche Spielerinnen ihren Vertrag beim FCB verlängert - unter anderem die Nationalspielerinnen Lina Magull und Laura Benkarth. Neben Schüller und Hegering kommt auch die schwedische Nationalspielerin Hanna Glas zu den Bayern-Frauen. Die 26-jährige Abwehrspielerin steht seit 2018 bei Paris Saint Germain unter Vertrag und hat kürzlich in München bis 2023 unterschrieben. Im Gespräch ist auch eine Verpflichtung vom Freiburger Top-Talent Klara Bühl.

Training in Kleinstgruppen

Die Frauen haben zu Ostern wieder mit dem Training am Bayern-Campus begonnen. Sie trainieren unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben und Hygienevorschriften in Kleingruppen - unterteilt in Abwehr-, Sturm- und Mittelfeldspielerinnen. Laut Scheuer liegt der Hauptfokus auf der positionsspezifischen Individualtechnik.