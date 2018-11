Bayern-Frauen mit Remis gegen Sand

Der Vizemeister kam gegen den SC Sand nur zu einem 1:1 (1:0), Wolfsburg baut seinen Vorsprung an der Spitze damit auf sieben Punkte aus. Mandy Islacker (38.) hatte die Münchnerinnen in Führung gebracht, Nina Burger (71.) erzielte mit der einzigen Chance der Gäste in der zweiten Hälfte den Ausgleich. Die Bayern hatten in der Schlussphase Pech und trafen den Pfosten. "Wir müssen unsere Aufgaben erledigen und es in Zukunft besser machen. Die Saison ist noch lang", sagte Sarah Däbritz anschließend.

Wolfsburg dominiert Liga

Titelverteidiger VfL Wolfsburg dominiert weiter die Liga: Der Double-Gewinner setzte sich am 8. Spieltag mit 2:1 (0:0) beim MSV Duisburg durch und musste beim achten Sieg den überhaupt ersten Gegentreffer der Saison hinnehmen. Noelle Maritz (62.) und Pernille Harder (70.) trafen für den VfL, Meikayla Moore (67.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Kantersieg von Potsdam

Den zweiten Sieg nacheinander verbuchte Ex-Meister 1. FFC Frankfurt durch ein turbulentes 4:3 (1:2) beim SC Freiburg und zog nach Punkten (10) mit den Gastgeberinnen gleich. Beim 7:0 (3:0)-Kantersieg des Tabellendritten Turbine Potsdam (16) bei Schlusslicht Borussia Mönchengladbach erzielte Nationalstürmerin Lena Petermann (47./73./81.) einen Hattrick.