5:1 - Bayern-Frauen stürmen ins Halbfinale der Champions League

Fridolina Rolfö, Melanie Leupolz, zweimal Mandy Islacker und Jill Roord waren die Torschützinnen bei den Bayern-Frauen, die zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Champions-League-Halbfinale erreicht haben. Die Münchnerinnen spielten von Beginn an auf Sieg und überrannten die Tschechinnen regelrecht. Chance um Chance erspielten sich die Münchnerinnen, die in der 23. Minute durch Rolfö in Führung gingen. Noch vor der Pause ließen Leupolz (33.) und Islacker (41.) zwei weitere Treffer folgen - das war bereits die Vorentscheidung in dieser Partie.