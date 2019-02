Bayern-Frauen nach Sieg gegen Wolfsburg wieder im Titelrennen

Das Meisterschaftsrennen ist wieder total offen: Drei Punkte trennten die beiden Top-Teams der Liga vor der Begegnung am Bayern-Campus im Münchner Norden. Mit einem 4:2-Sieg schaffte es die Mannschaft des am Saisonende scheidenden Trainers Thomas Wörle, mit 35 Punkten gleichzuziehen. Zusätzlich gelang den Bayern-Frauen die Revanche für die 0:6-Klatsche in der Hinrunde, die bislang die einzige Niederlage in der laufenden Saison war.

Bayern-Führung durch Wenninger

Beide Pokal-Finalisten der vergangenen Saison boten eine von Beginn an spannende Partie mit dem Führungstreffer für die Gastgeberinnen in der 22. Minute: Eine Ecke von Sara Däbritz verwandelte Carina Wenniger zum 1:0. Die US-Amerikanerin Gina Lewandowski erhöhte in der 41. Minute auf 2:0. Zudem unterlief der Wolfsburgerin Nilla Fischer ein Eigentor (65.).

Wolfsburg kam auf 2:3 ran

Die Schwedin erzielte dann aber in der 71. Minute das erste Tor für die in der zweiten Hälfte deutlich dominierenden Gäste. Ewa Pajor machte es wenig später (77.) noch einmal spannend. Die Wölfinnen drückten auf den Ausgleich, aber Bayern-Keeperin Manuela Zinsberger war wie in der 79. Spielminute mit einer Doppelparade mehrmals zur Stelle und verhinderte so den dritten Gegentreffer. Die eingewechselte Fridolina Rolfö erlöste die Münchnerinnen in der Nachspielzeit mit einem Kontertor.

Erfolgsserie ausgebaut

Mit dem Erfolg bauen die FC Bayern-Frauen ihre Siegesserie auf sieben ungeschlagene Partien in Folge aus. Am kommenden Sonntag gastieren die Bayern bei der TSG Hoffenheim, der VfL Wolfsburg erwartet Werder Bremen.