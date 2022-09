Bayern-Frauen: 1:0-Sieg zum Auftakt in der Champions League

Rückspiel am 29. September in München

Das Rückspiel in München findet am 29. September auf dem Bayern-Campus statt. Anstoß ist um 19 Uhr. Bevor es um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League geht, empfängt die Straus-Elf am kommenden Sonntag um 13 Uhr den SV Werder Bremen.

VfL Wolfsburg als Meister bereits für Gruppenphase qualifiziert

Die Münchnerinnen spielen als einziges deutsches Team die Zwischenrunde in der Königsklasse, nachdem Frankfurt in der ersten Runde ausgeschieden ist. Der VfL Wolfsburg ist als deutscher Meister für die lukrativen Gruppenspiele gesetzt. In der vergangenen Spielzeit scheiterten die Bayern-Frauen im Viertelfinale der Champions League an Paris Saint-Germain.