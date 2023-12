Bayern-Frauen in Amsterdam gefordert: "Wir haben hohe Ziele"

Die Frauen des FC Bayern wollen das Jahr mit einem Sieg in der Champions League gegen Ajax Amsterdam abschließen. Nach zuletzt zwei Pflichtspielen ohne Sieg soll das Duell mit den Niederländerinnen in der Johan-Crujff-Arena für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen. "Wir haben hohe Ziele und es ist wichtig für uns, das Jahr mit einem Erfolgserlebnis zu beenden", sagte Kapitänin Sarah Zadrazil vor dem Duell in der Königsklasse am Mittwochabend (18.45 Uhr).

Straus: Müssen zurück in unseren Rhythmus

Am Sonntag hatten die Bayern-Frauen in der Bundesliga beim 1. FC Nürnberg (1:1) gepatzt und die Tabellenführung vor der Winterpause an den VfL Wolfsburg verloren. Zuvor mussten sie sich in der Champions League gegen Ajax ebenfalls mit einem 1:1 begnügen. Trainer Alexander Straus ist alarmiert und fordert: "Wir müssen zurück in unseren Rhythmus kommen".

Beim Gastspiel in den Niederlanden können sie auch wieder auf Leistungsträgerin Pernille Harder bauen. Die dänische Offensivspielerin hatte am Sonntag in Nürnberg ihr Comeback gefeiert, nachdem sie sich Anfang Oktober eine Innenbandverletzung im rechten Knie zugezogen hatte. "Wir sind sehr froh, dass sie zurück im Kader ist. Sie ist bereit", sagte Straus: "Sie kann zwar noch kein volles Spiel bestreiten. Sie wird Mittwoch aber eine Rolle spielen, davon bin ich überzeugt - hoffentlich eine große Rolle."