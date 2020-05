Bayern-Frauen heiß auf Duell gegen Hoffenheim

Die Verantwortlichen der FC-Bayern-Frauen haben die Corona-Pause genutzt, um Unterschriften zu sammeln. Gleich drei Nationalspielerinnen wurden im April für die neue Saison verpflichtet: Hanna Glas, Marina Hegering und Klara Bühl. Auch schon mit Blick auf die nächste Saison, denn da wollen die Münchnerinnen endlich wieder Meister werden.

In der laufenden Saison wird es schwierig. Tabellenführer Wolfsburg hat sechs Spieltage vor Schluss bereits acht Punkte mehr auf dem Konto. Mittelfeldspielerin Lina Magull will die Hoffnung allerdings noch nicht aufgeben: "Dadurch, dass wir uns hohe Ziele gesetzt haben vor der Saison, glaubt man natürlich immer noch so an den Meistertitel." Damit ist auch im Liga-Endspurt das Ziel klar gesetzt: "Wir wollen die letzten sechs Spiele gewinnen." Dann wäre zumindest die Champions League sicher.