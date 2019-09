Bayern-Frauen gewinnen 5:0 und stehen im DFB-Pokal-Achtelfinale

Es war das erste K.o.-Duell in dieser Saison für die Mannschaft von Bayern-Trainer Jens Scheuer. Seine Spielerinnen zeigten im Frankfurter Riederwaldstadion genau die Leistung, die er von ihnen im Vorfeld gegen den Regionalligisten forderte. Die Führung erzielte Mandy Islacker in der 8. Minute. Das 2:0 gelang Simone Boye Sørensen in der 18. Minute. Carolin Simon erhöhte zur 3:0-Pausenführung. In der 74. Minute schürte Mandy Islacker iihren Doppelpack und den 5:0-Endstand markierte Nicole Rolser in der 88. Minute.

Nach dem gelungenen Saisonstart mit drei Siegen aus drei Pflichtspielen erwarten die FCB-Frauen am Sonntag die Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen um 14 Uhr.