Bayern-Frauen fiebern Spiel gegen Paris St. Germain entgegen

Die Vorfreude der Fußballerinnen von Bayern München auf die Premiere in der Allianz Arena kennt keine Grenzen. "Es ist ein Kindheitstraum, der für viele von uns in Erfüllung geht", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im am Dienstag (18.45 Uhr/Radio-Livereportage bei BR24) gegen Paris St. Germain.

Scheuer: "Schlaflose Nächte"

Beim ersten Auftritt der Bayern-Frauen in dem 75.000 Zuschauer fassenden Stadion hofft Trainer Jens Scheuer auf 12.000 Fans, rund 10.000 Tickets waren bis zum Vortag abgesetzt: "Der Rahmen ist nochmal das i-Tüpfelchen. Und wir wollen ein gutes Spiel abliefern gegen einen sehr guten Gegner, ich bin extrem motiviert wie meine Mädels." Normalerweise spielen die FCB-Frauen am beschaulichen Bayern-Campus.

Doch die Aufstellung bereitet dem Coach "schlaflose Nächte", weil er nicht allen seinen Schützlingen so ein "Spiel des Lebens" ermöglichen kann:

"In so einem Moment hast du als Trainer die Arschkarte." Jens Scheuer, Trainer FC Bayern Frauen

Für Scheuer gibt es "keinen Favoriten"

Auf dem Rasen erwartet Scheuer ein "50:50-Spiel" beim Duell zwischen den deutschen und französischen Meisterinnen: "Es gibt keinen Favoriten." Wobei sich die Bilanz der Französinnen blicken lassen kann: Paris setzte sich in den Gruppenspielen - unter anderen gegen Real Madrid - mit einer makellosen Bilanz von sechs Siegen und 25:0 Toren durch.

Wie weit geht es für die Bayern-Frauen?

In der Champions League war für die Bayern-Frauen bislang spätestens im Halbfinale Schluss, in diesem Jahr ist noch das Triple drin. "Wir haben uns über die vergangenen Jahre als Verein erarbeitet, dass wir in Europa mit den Besten mithalten können", sagte Gulia Gwinn im Interview mit Münchner Merkur und tz: "Ich glaube fest an meine Mannschaft und traue uns alles zu."

Nationalspielerin Dallmann sieht die Begegnung als "Riesenchance, vielen einfach mal live zu zeigen, dass wir richtig gut kicken können". Scheuer warnte sein Team aber auch: "Wenn wir uns leiten lassen von Emotionen, dann wird's schwierig, weil Paris ein unfassbares Umschaltspiel hat."