Bayern-Frauen erreichen locker Champions League-Viertelfinale

Gegen den kasachischen Serienmeister BIIK-Kasygurt legten die Bayern-Frauen nach dem 6:1 im Hinspiel ein souveränes 3:0 (2:0) nach und ziehen in die nächste Runde ein. Für die Münchnerinnen stellte Nationalspielerin und Kapitänin Lina Magull früh per Handelfmeter die Weichen auf Sieg (2.), Simone Boye Sörensen (35.) und Sydney Lohmann (60./Handelfmeter) bauten das Ergebnis weiter aus. Magulls verschossener Strafstoß aus der 40. Minuten war eine Randnotiz.

Trainer Scheuer zufrieden

"Es war ein gutes Spiel, ein ordentliches Spiel. Es ist auch schwierig, wenn das Hinspiel 6:1 gewonnen wurde", sagte Trainer Jens Scheuer. "Die Mannschaft hat das gemessen an den Umständen hervorragend gemacht. Wir hätten noch ein, zwei Tore mehr erzielen können, aber schlussendlich zählt das Weiterkommen und das haben wir sehr souverän gemeistert." Für die Bayern-Frauen war es der 21. Pflichtspielerfolg nacheinander.

Auch Wolfsburg im Viertelfinale

Auch der zweimalige Titelträger Wolfsburg steht im Viertelfinale. Die Wolfsburgerinnen gewannen wie bereits in der Vorwoche gegen LSK Kvinner mit 2:0 (2:0). Das Wolfsburger Rückspiel fand aufgrund der Reise-Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie nicht beim siebenmaligen Meister in Norwegen, sondern im ungarischen Györ statt. Das Fernziel des deutschen Duos heißt Göteborg, wo am 16. Mai das Endspiel steigen soll. Die Auslosung der Viertel- und Halbfinals findet am Freitag (12 Uhr) in Nyon statt.