Bayern-Frauen empfangen VfL Wolfsburg im Pokal-Halbfinale

Im DFB-Pokal-Halbfinale der Fußballfrauen kommt es zum Duell Tabellenerster gegen Tabellenzweiten: Meister FC Bayern München empfängt Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der seinen achten Titel in Folge einfahren möchte. Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte sorgte bei der Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund für das Duell der beiden führenden Frauen-Teams in Deutschland.

Das zweite Halbfinale bestreiten Bayer 04 Leverkusen und Turbine Potsdam.

Halbfinalspiele am 17. und 18. April

Das Halbfinale wird am 17. und 18. April ausgetragen. Das Endspiel findet am 28. Mai in Köln statt.

Männer-Halbfinalspiele: Leipzig - Union, HSV - Freiburg

Auf dem Weg zum ersten großen Titel trifft Topfavorit RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals auf Union Berlin. Im zweiten Halbfinale hat der letzte im Wettbewerb verbliebene Zweitligist ein Heimspiel: Der Hamburger SV empfängt den SC Freiburg.

Gespielt wird am 20. und 21. April, ehe das Finale am 21. Mai traditionell im Berliner Olympiastadion stattfindet.