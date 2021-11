Bayern-Fans wollen Katar-Antrag bei Hauptversammlung "erzwingen"

Dem FC Bayern München droht vor der Jahreshauptversammlung am 25. November wegen seiner Haltung zu Katar nun offenbar juristischer Ärger. Mit einer einstweiligen Verfügung gegen den Klub wollen die Fans die Zulassung eines Antrags erzwingen. Dieser sieht vor, dass der deutsche Fußball-Rekordmeister das umstrittene Sponsoring mit dem Emirat schnellstmöglich beendet.

"Der FC Bayern weiß genau, dass der Antrag zulässig ist, reagiert aber nicht und lässt Fristen verstreichen. Jetzt müssen wir schnellstmöglich klagen, um die Abstimmung zu erzwingen", schrieb Michael Ott, Initiator des Antrags, bei Twitter. Anders bestehe "die Gefahr", dass der Verein den Antrag auf der Jahreshauptversammlung gar nicht zulässt, sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

Organisator Michael Ott sammelt Spenden für Klage

Der Mainzer Rechtsreferendar Ott, seit 2007 Vereinsmitglied, geht in die Offensive, er rief zeitgleich zu Spenden auf, da der Gang vor Gericht Geld koste. Am Donnerstagmittag war die Marke der erhofften 3000 Euro schon übertroffen. "Ich hätte nicht gedacht, dass der Verein so feige davor flieht", sagte Ott aus seiner Sicht über die Vorgehensweise des Vereins.

Die Bayern entgegnen auf eine Anfrage des BR: "Den FC Bayern München eV hat eine Vielzahl von Anträgen zur Jahreshauptversammlung 2021 erreicht, über deren Zulässigkeit das Präsidium entscheiden muss, so auch über die Antragstellung von Herrn Ott. Jeder dieser Entscheidungen geht eine juristische Prüfung voraus", schreibt der Klub.

"Zunächst wurden alle die Satzung betreffenden Anträge geprüft, da diese im Falle der Zulässigkeit gemäß §12 Ziff. 3 der Satzung des Clubs den Mitgliedern im Vorfeld bekanntgegeben werden müssen. Diese Bekanntgabe ist am 11.11.2021 erfolgt. Zurzeit werden die weiteren eingegangenen Anträge geprüft und die Antragsteller sukzessive über das Ergebnis der jeweiligen Prüfung informiert."

Der FC Bayern hat Antrag offenbar noch nicht geprüft

Auch gegenüber Ott hatte der Geschäftsführer des FCB e.V. mitgeteilt, man sei noch nicht dazu gekommen, den Antrag zu prüfen. "Das ist offensichtlich unsinnig" und solle "den Rechtsschutz unmöglich machen", klagte Ott. Die einstweilige Verfügung soll spätestens am Freitag beim Amtsgericht München eingehen. Der Verein hat laut Ott "keinen Grund, den Antrag abzulehnen".

Mit der Initiative, die zahlreiche bekannte Gesichter aus der Münchner Fan-Szene unterstützen, wollen die Anhänger "präventive Maßnahmen ergreifen," um den Abschluss eines neuen Sponsoring-Deals nach Auslaufen des aktuellen zu verhindern. Katar stehe für massive Menschenrechtsverletzungen, zudem gebe es schwere Vorwürfe von Korruption im Sport, hieß es in einer Mitteilung.