Bayern erlaubt nun auch bis zu 25.000 Fans im Fußball-Stadion

Sportgroßveranstaltungen dürfen jetzt auch in Bayern vor maximal 25.000 Zuschauern stattfinden. "Die Länder sind sich einig, dass über die 3G-Regelung hinaus bei Sportgroßveranstaltungen oberhalb einer absoluten Zahl von 5.000 Zuschauenden die zulässige Auslastung bei maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität liegt, jedoch nicht bei mehr als insgesamt 25.000 Zuschauenden", heißt es im Beschlusspapier zum Bund-Länder-Gipfel. Damit bestätigten die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen entsprechenden Beschluss der Staatskanzleichefs.

Auch Bayern werde nach guten Erfahrungen bei der Fußball-EM - wo München deutscher Spielort war - die maximale Zahl an Zuschauern ausschöpfen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Konferenz. Bislang hatte der Freistaat maximal 20.000 Zuschauer zugelassen und damit eine strengere Linie verfolgt.

Ministerium: EM-Spiele in München waren kein Infektionsherd

Bayerns Gesundheitsministerium hatte kürzlich erklärt, die vier Spiele der Fußball-Europameisterschaft in München hätten "keinen nennenswerten Beitrag zum Infektionsgeschehen im Freistaat" geleistet: Fünf Corona-Infektionen im Zusammenhang mit dem Besuch eines EM-Spiels in München seien dem Landesamt für Gesundheit (LGL) gemeldet worden. Mit Public-Viewing-Veranstaltungen rund um die Spieltage würden bayernweit 18 Corona-Fälle in Verbindung gebracht. Außerdem seien fünf Besucher eines EM-Spiels im Ausland anschließend positiv getestet worden.

Das LGL hatte die Gesundheitsämter in Bayern und anderen Ländern aufgefordert, Corona-Erkrankungen im Zusammenhang mit dem Besuch eines EM-Spiels in München, im Ausland oder einer Public-Viewing-Veranstaltung zu melden. Aus anderen Bundesländern wurde kein Covid-Fall im Zusammenhang mit Stadionbesuchen gemeldet.