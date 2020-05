Bayern erlaubt ab 11. Mai wieder Einzelsportarten

Ähnlich wie die Golfer äußern sich auch die Ruderer, die nun zurück ins Wasser dürfen: "Auf diesen Moment haben die rund 11.000 Sportler im Bayerischen Ruderverband sehnsüchtig und sehr diszipliniert gewartet", sagt der Pressereferent des Bayerischen Ruder-Verbands Willi Bock. "Wir werden diesen schrittweisen Weg der Öffnung mitgehen. Mit unseren Erfahrungen können wir umgekehrt auch der Politik wichtige Impulse geben."

Der deutsche Alpenverein (DAV) teilte mit, dass auch Wanderungen wieder erlaubt seien, wenn die angesprochenen zentralen Regeln eingehalten werden. "Jetzt befinden wir uns in einer entscheidenden Phase. Es geht darum, gewonnene Freiheiten so zu nutzen, dass eine neuerliche Zunahme der Ansteckungen verhindert wird", sagt DAV-Präsident Josef Klenner. Die Hütten auf den Bergen sind in den nächsten Tagen allerdings noch fast ausnahmslos geschlossen.

Regierung arbeitet auch an Konzept für Mannschaftssportarten

Mannschaftssportler, also vor allem Fußballer in den unteren Ligen, müssen dagegen weiter warten. Der für den Sport zuständige Innenminister Joachim Herrmann (CSU) arbeite mit dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) an Konzepten, wie es mit anderen Sportarten weitergehen könne, sagte Söder. Am Mittwoch will sich Herrmann bei einer Pressekonferenz zu den Themen äußern.

Unter den wochenlangen Beschränkungen litten die bayerischen Vereine immens. Der BLSV geht von einem Gesamtschaden von rund 200 Millionen Euro für den Sport in Bayern aus.