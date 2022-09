Frust-Abend für Lewandowski bei Rückkehr nach München

Im Vorfeld des zweiten Gruppenspiels des FC Bayern in der Champions League wurde viel darüber gerätselt und diskutiert, wie Robert Lewandowskis Rückkehr in die Münchner Arena wohl ablaufen könnte. Nach dem Spiel lässt sich nun festhalten: Der Ex-Bayern-Stürmer wurde trotz des Wechsel-Theaters im Sommer von den FCB-Fans größtenteils freundlich empfangen, er zeigte sich in einer Top-Verfassung inmitten eines Weltklasse-Teams, ließ aber mehrere hochkarätige Torchancen liegen und ging letztlich leer aus.

Neuer: "Glück nicht auf Lewys Seite"

"Wenn der Knoten am Anfang platzt, kann es anders ausgehen. Das Glück war nicht auf seiner Seite", resümierte Neuer und meinte mit Blick auf das Wiedersehen mit dem Torjäger: "Das ist für Lewy ein emotionales Spiel, so ein bisschen wie zurück nach Hause zu kommen. Deshalb nimmt man sich als Stürmer viel vor, gerade wenn man die Gegenspieler kennt." Machten dem polnischen Nationalspieler 42 Tage nach seinem Bayern-Abschied doch die Nerven einen Strich durch die Rechnung?

Die Münchner wussten vor dem Spiel wie das Siegen mit Lewandowski funktioniert, jetzt wissen sie, dass es in der Champions League auch gegen ihn klappt. Mit zunehmender Spieldauer bekamen Lucas Hernández, Dayot Upamecano & Co. ihren alten Torgaranten immer besser in den Griff.

Chancenwucher bei Lewy, brillante Verwertung bei Bayern

Als die gefeierten "Super-Bayern" um Geburtstagskind Thomas Müller vor ihrer Fankurve hüpften, war der Pole bereits in den vertrauten Katakomben verschwunden. So hatte sich der Weltfußballer die Rückkehr an die Isar nicht vorgestellt. Ein nach der Pause aufdrehender FC Bayern ist wieder zum Schrecken des FC Barcelona geworden. Dank einer plötzlichen Konsequenz im Angriff bejubelte der deutsche Fußball-Rekordmeister durch das 2:0 den fünften Champions-League-Sieg nacheinander gegen die Katalanen.

Der bärenstarker Verteidiger Lucas Hernández und der wie schon beim 2:0 gegen Inter Mailand treffsichere Leroy Sané versetzten die 75 000 Zuschauer in der Allianz Arena in einem hochintensiven Königsklassen-Spiel in Feierlaune - und ließen Thomas Müller einen glücklichen 33. Geburtstag erleben.