Regensburger Eigentor rettet Nürnberg einen Punkt

Viel Pech für Regensburg

Auch nach dem Seitenwechsel sah Nürnberg kein Land. Die Regensburger machten da weiter, wo sie aufgehört hatten und spielten weiter offensiv nach vorne. Sebastian Stolze erzielte in der 48. Minute nach einer Hereingabe von Erik Wekesser folgerichtig das 2:1. Die Gäste wurden zunehmend unruhiger, was sich in vielen Ballverlusten und individuellen Fehlern äußerte. Zwar hatte Adam Zreľák in der 79. Minute nochmal die Chance zum Ausgleich, sein Schuss landete allerdings am Aluminium. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit hatte der frisch eingewechselte Tim Knippich viel Pech und köpfte die Kugel von Ishak ins eigene Netz.

Somit kann sich Regensburg nicht entscheidend aus der Abstiegszone befreien, sondern tritt nach dem dritten Remis in Serie auf der Stelle. Die Nürnberger können am Mittwoch (27. Mai) vom Karlsruher SC überholt werden und auf den Relegationsplatz abrutschen.