Bayern-Coach Nagelsmann: "Wollten ein Statement senden"

Sonderlob für Hernández: "Herausragendes Spiel"

In der Startelf setzte Nagelsmann in Lverkusen wie angekündigt auf den Franzosen Lucas Hernández, der am Dienstag - einen Tag vor dem Champions-League-Spiel in Lissabon - in Madrid vor Gericht erscheinen muss.

Wie schon vor der Partie wollte sich Nagelsmann zu den Vorwürfen gegen seinen Innenverteidiger nicht äußern. "Ich spreche nicht großartig mit ihm, das ist ein privates Thema, das man auch privat halten soll", so Nagelsmann.

"Ich glaube, für alle Journalisten ein spannendes Thema, das ist mir bewusst. Aber es ist auch wichtig: Lucas Hernández ist ein Fußballer und alle Journalisten sollen das Fußballerische bewerten. Private Themen gehen uns alle nichts an." FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Stattdessen fokussierte er sich aufs Sportliche: "Ich bin froh, wenn er (Hernández, Anm.d.Red.) am Mittwoch in Lissabon wieder zur Mannschaft stößt und dann spielen kann, weil er heute auch wieder ein herausragendes Spiel gemacht hat."

