Bayern-Coach Hansi Flick: Sieg ist Pflicht im bayerischem Derby

Der FC Bayern München sinnt auf Revanche nach dem 2:2 im Hinspiel gegen den FC Augsburg. Am Sonntag (15.30 Uhr) in der Allianz Arena erwartet Bayern-Trainer Hansi Flick einen Sieg von seiner Mannschaft: "Wir spielen zu Hause. Und da ist es natürlich so: Wenn man Meister werden will, muss man solche Spiele gewinnen. Aber wir wissen, dass es eine Mannschaft ist, die uns auch in dieser Saison schon weh getan hat."

Auch ihr Trainer Martin Schmidt ist mittlerweile seit drei Jahren ohne Niederlage in der Münchner Arena, doch Flick macht das wenig Sorgen: "Ich habe einfach Urvertrauen in meine Mannschaft, die ist mit Begeisterung dabei. Und wenn man Erfolg haben will, ist die Begeisterung wichtig." Die ersten Free-TV-Bilder vom Derby gibt es in der Sendung "Blickpunkt Sport" ab 21.45 Uhr im BR Fernsehen. Als Interview-Gäste stehen in der Allianz Arena dann Bayern-Torwart Manuel Neuer und FCA-Manager Stefan Reuter zur Verfügung.

Schmidt will "ein Pünktchen abkratzen"

Dafür wappnen sich auch die Augsburger. In der Vorbereitung auf das Spiel wolle er der Mannschaft kein "Torfestival" der Bayern zeigen, "sonst ist der Respekt noch größer", sagte Schmidt. "Mit etwas Glück und Zuversicht und mit viel Kampf und Leidenschaft können wir auch in München ein Pünktchen abkratzen."

Er kann im Derby wohl wieder mit Eduard Löwen planen. Dem Torschützen vom 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach geht es nach seinen Rückenproblemen wieder besser. "Er ist auf einem guten Weg, fit zu werden für das Spiel", sagte der Coach am Freitag. Alle Feldspieler seien vor der schwierigen Aufgabe im Training.

FC Bayern weiter ohne Coman

Der FC Bayern muss dagegen weiter auf Kingsley Coman verzichten. Der Offensivspieler muss nach seiner Zerrung weiter aussetzen, dagegen kann Flick mit den Abwehrspielern Javi Martínez und Lucas Hernández planen. "Javi Martínez und Lucas Hernández haben heute beide mittrainiert und stehen daher zur Verfügung" - genauso wie der zuletzt mit einer Magen-Darm-Grippe ausgefallene Jérôme Boateng.

Flick erhofft sich wenig Unruhe von den Fans

Martínez war erst vor einer Woche nach langer Verletzungspause in den Bayern-Kader zurückgekehrt. Weltmeister Hernández hatte wegen einer leichten Sehnenreizung das Pokalspiel beim FC Schalke verpasst. "Die Vergangenheit hat letztendlich gezeigt, dass man gerade bei ihm aufpassen muss", sagte Flick. "Er ist fürs Wochenende aber einsatzfähig und spielt in meinen Planungen eine Rolle." Ohnehin länger verletzt sind Niklas Süle, Ivan Perisic und Robert Lewandowski, der Anfang April wieder fit sein soll.

Von den Fans erhofft sich Flick im Derby nach der Unruhe vor einer Woche in Hoffenheim wieder, dass sie die Mannschaft unterstützen: "Was mir unter anderem in Hoffenheim so missfallen hat, ist, dass wenn man so ein tolles Spiel sieht, dass das dann nebensächlich ist. Ich hoffe einfach, dass es wieder normal wird." Nur ein Dialog mit dem DFB könne das Problem vermutlich lösen, meinte Flick.