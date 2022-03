Bayern bremsen sich selbst im Topspiel - nur 1:1 gegen Bayer

Am Dienstag ist für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen RB Salzburg dagegen ein Sieg Pflicht (Hinspiel 1:1). Dafür ist aber eine Steigerung nötig.

Topspiel mit hohem Tempo

Erster gegen Dritten - und trotz des Unterschieds von 14 Punkten war das Duell des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ein temporeiches Top-Spiel. Wie gewohnt startete der Rekordmeister druckvoll mit schnellen Power-Play auf das Leverkusener Tor. In der 18. Minute bestrafte dann Abwehrspieler Niklas Süle eine Fehlerkette in der gegnerischen Abwehr mit dem Führungstor.

Ein typisches Müller-Tor - nur für die falsche Seite

20 Minuten später dann ein Moment mit Seltenheitswert: Thomas Müller, der nach seiner überstanden Corona-Infektion wieder in der Startelf stand, erzielte ein typisches Müller-Tor - nur für die falsche Seite. Der Offensivspieler versuchte sich als Verteidiger - und das ging gründlich daneben. Es war Müllers erstes Eigentor in über 600 Pflichtspielen.

Der für Leverkusen glückliche Ausgleichstreffer war für ein Hallo-wach-Moment für die Gäste. Plötzlich kamen sie gefährlich vor das Tor von Sven Ulreich - bei der bis dahin gut stehende Bayern-Abwehr folgte eine Nachlässigkeit nach der anderen. Der Tabellenführer ließ Großchancen durch Amine Adli (38.) und Charles Aránguiz (42.) zu, ehe Serge Gnabry auf der Gegenseite am Ende eines Gegenstoßes nur knapp die erneute bayern-Führung verpasste.

Chancen auf beiden Seiten

Die zweite Hälfte begann wie die erste aufhörte - sehr temporeich, hüben wie drüben wurde der schnelle und direkte Weg in die Spitze gesucht. Beide Mannschaften erarbeiteten sich Chancen - Florian Wirtz traf nur das Außennetz, Omar Richards verfehlte per Kopf das Tor knapp. In der 63. Minute hatte der kurz zuvor eingewechselte Marcel Sabitzer die beste Chance zur Führung der Münchner, doch Lukas Hrádecký parierte den strammen Schuss aus 14 Metern.

Die Bayern erhöhten in der Schlussphase den Druck - waren damit aber auch hinten anfällig. Leverkusen konterte kurz vor Abpfiff gefährlich. Doch Exequiel Palacios scheiterte an Ulreich.

Vorsprung auf Dortmund ausgebaut

Bayern, das schon das dritte Spiel in der Rückrunde nicht gewonnen hat, baute den Vorsprung an der Spitze dennoch vorübergehend auf neun Punkte vor Dortmund aus. Der BVB hat allerdings wegen zahlreicher Corona-Fällen bei Gegner Mainz dieses Wochenende spielfrei.