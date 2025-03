"Bewegungs-Halbe-Stunde" in Schulen: Kritik an fehlendem Konzept

Die Hälfte der Kinder in Bayern kann nicht schwimmen, immer mehr Kinder bewegen sich zu wenig. Wie möchte Bayerns Ministerpräsident diesen Problemen in der Schule begegnen? Darüber diskutieren Felix Neureuther und Philipp Nagel mit Markus Söder. Sie besprechen, wo die größten Lücken im Schulsport klaffen und was es auch ohne Olympia bräuchte, um Kinder wieder mehr in Bewegung zu bringen.